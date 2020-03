Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pflichtversicherungsverstoß in Varel - E-Scooter-Fahrer mit ungültigem Versicherungskennzeichen unterwegs - Polizei erinnert an das seit 01. März gültige neue Versicherungsjahr

Varel (ots)

Am Sonntagnachmittag, 01.03.2020, bemerkte eine Polizeistreife gegen 16:50 Uhr in der Hansastraße einen E-Scooter und in der darauffolgenden Kontrolle das abgelaufene Versicherungskennzeichen fest. Die Beamten leiteten gegen den 29-jährigen Fahrzeugführer aus Wilhelmshaven ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Die Polizei erinnert daran, dass mit Ablauf des Monats Februar das Versicherungsjahr 2019 für Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen endete:

Seit dem 01.03.2020 sind ausschließlich Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 gültig.

