Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191230 - 1319 Frankfurt - Eschersheim: Trickdiebe nehmen Stadtteil ins Visier

Frankfurt (ots)

(dr) Bereits am Freitag, den 27.12.2019, kam es im Bereich Eschersheim zu drei Trickdiebstählen, bei denen bislang unbekannte Täter mit unterschiedlichen Maschen in die Wohnungen von Senioren gelangten und deren Wertsachen mitnahmen.

Gegen 12:00 Uhr klingelte es in der "Niedwiesenstraße" an der Wohnungstür einer 65 Jahre alten Frau. Ein unbekannter Mann gab vor, Mitarbeiter eines Stromversorgers zu sein und den Strom abschalten zu müssen. Die Frau ließ den Mann in ihre Wohnung. Dort erbeutete dieser ein Portemonnaie mit Bankkarte und 25 Euro Bargeld und verschwand schließlich wieder. Der Mann soll gut gekleidet gewesen sein und gutes Deutsch gesprochen haben.

In der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr gelangte ein "falscher Handwerker", welcher vorgab, Steckdosen überprüfen zu müssen, in die Wohnung einer 89-Jährigen in der Straße "Am Schwalbenschwanz". Der Unbekannte entwendete dort ein rotes Kästchen mit 200 Euro Bargeld, Bankkarten und Schlüssel zu einer anderen Wohnung. Personenbeschreibung: Männlich, schlank, 180 cm groß, graumelierte Haare, deutsches Erscheinungsbild, sprach akzentfrei Deutsch, bekleidet mit blauen Monteuranzug.

Zwischen 14:45 Uhr und 15:00 Uhr nutzte ein unbekannter Mann in der "Hügelstraße" die Gutmütigkeit einer 92 Jahre alten Frau aus, welche diesen in ihre Wohnung ließ, als er sie nach einem Zettel und Stift fragte. Zuvor hatte der Mann der Dame noch beim Reintragen der Einkäufe geholfen. Nachdem die Frau ihn schließlich in die Wohnung gelassen hatte, wurde dieser auf der Suche nach Wertsachen auch fündig und erbeutete eine Geldbörse mit mehreren tausend Euro Bargeld der Geschädigten. Personenbeschreibung: Männlich, 165 cm groß, Bekleidung: dunkle Kleidung, Kappe, langer Mantel.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 11200 zu melden.

Hinweis der Polizei: Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder Ihre Wohnung. Täter und Täterinnen geben oftmals vor, Handwerker oder von der Polizei zu sein, um in ihre Wohnung und an ihre Wertsachen zu gelangen. Seien sie deshalb besonders vorsichtig, wenn Personen ohne Termin vor der Tür stehen und rufen sie die Polizei.

