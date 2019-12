Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191230 - 1318 Frankfurt-Niederursel: Jugendlicher brutal ausgeraubt - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ker) Am Samstagabend, den 28.12.2019, kam es im Stadtteil Niederursel zu einem Straßenraub zum Nachteil eines 18-Jährigen. Der Jugendliche musste den Tätern auch seine Jacke und seine Schuhe aushändigen.

Gegen 20:30 Uhr befand sich der 18-Jährige Frankfurter im Bereich einer Grünfläche in Höhe der U-Bahnhaltestelle "Wiesenau", welche sich unter der Brücke der Rosa-Luxemburg-Straße befindet. Plötzlich kamen die zwei unbekannten Täter auf ihr Opfer zu und schlugen dieses unvermittelt mehrmals mit den Fäusten in das Gesicht, bis der 18-Jährige zu Boden ging. Einer der Täter forderte daraufhin den 18-Jährigen auf, ihm die Jacke und die getragenen Schuhe auszuhändigen. Dieser händigte seine Jacke der Marke "Wellensteyn" aus, die getragenen Schuhe der Marke "Nike" wurden ihm von dem zweiten Täter ausgezogen. In der Jacke befanden sich noch das iPhone X sowie hochpreisige Kopfhörer, welche die Täter ebenfalls an sich nahmen. Anschließend flüchteten die beiden Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der 18-Jährige begab sich daraufhin ohne Jacke und lediglich mit Socken bekleidet nach Hause. Durch die Schläge erlitt der 18-Jährige leichte Verletzungen.

Der 18-Jährige konnte die beiden Täter wie folgt beschreiben:

1. Täter: männlich, ca. 185 cm groß, schmale Statur, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, trug weiße Basecap und schwarze Schuhe 2. Täter: männlich, ca. 170 cm groß, korpulente Gestalt, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, trug dunkle "Wellensteyn" Sommerjacke

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, welche Angaben zu den Tätern oder der Tat machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 069/755 51499 zu melden.

