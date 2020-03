POL-WHV: Pressemeldung des PK Jever vom 28.02. - 01.03.2020

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Verkehrsunfall

Am Freitag, 28.02.2020, gg. 15:15 Uhr, kam es in Jever, Elisabethufer, Ecke St.-Annen-Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einer Fahrradfahrerin. Die 64-jährige Fahrerin eines Pkw Fiat Panda übersah beim Linksabbiegen, die auf dem Fahrradweg entgegenkommende 29-jährige Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau mit ihrem Damenrad auf die Fahrbahn. Im Anschluss wurde die 29-jährige Radfahrerin zur weiteren Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Einbruchdiebstahl aus Werkstatt

In der Zeit von Freitag, 28.02.2020, 18:00 Uhr und Samstag, 29.02.2020, 13:05 Uhr, hebelten bisher unbekannte Täter ein Fenster einer Werkstatt auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Anschluss wurde die Örtlichkeit nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurden zwei Akkuschrauber, eine Stichsäge und ein Radio entwendet. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 entgegen.

Verstoß gegen das Waffengesetz

Am Samstag, 29.02.2020, gg 00:15 Uhr wurde in der Wangerländischen Straße in Jever ein Pkw VW kontrolliert. Bei der Kontrolle des 19-jährigen Fahrers fiel den Beamten eine Schreckschusspistole in dem geöffneten Handschuhfach auf. Es stellte sich heraus, dass die Waffe geladen und zudem zwei Behälter mit Munition in dem Fahrzeug mitgeführt wurden. Der 19-jährige ist nicht im Besitz eines erforderlichen Waffenscheins. Ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet.

