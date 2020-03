Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Presse des PK Varel vom 29.02.- 01.03.2020

Zetel Körperverletzung, Beleidigung Am Sonntag kam es in den frühen Morgenstunden vor der Diskothek "Mark4" zwischen dem Sicherheitspersonal und Gästen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, welche im weiteren Verlauf in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Es wurden mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen.

Einbruchdiebstahl in / aus Pkw Auf dem Parkplatz der Diskothek wurde in der Zeit vom 29.02.2020, 21:00 Uhr und 01.03.2020, 00:35 Uhr ein abgestellter Pkw, Renault Laguna aufgebrochen. Nach dem Einschlagen der Heckscheibe wurden aus dem Kofferraum des Pkw Getränkepaletten und Werkzeuge entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Zetel (04453-4799) in Verbindung zu setzen.

Varel Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 29.02.2020 wurde gegen 17:50 Uhr ein Pkw durch eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Windallee angehalten und kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle händigte er den Beamten ein französisches Schriftstück aus und versuchte den Beamten zu erklären, dass er mit dieser einen Pkw führen dürfe. Nach einer Überprüfung wurde festgestellt, dass dieses Schreiben keine Fahrerlaubnis darstellt. Aus diesem Grund wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Abgefahrene Reifen In den Mittagstunden des 29.02.2020 wurde in Varel, in der Straße Zum Jadebusen ein Pkw angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung des Pkw wurde die Bereifung des Pkw beanstandet. Die beiden Vorderreifen wiesen erhebliche Verschleißerscheinungen auf, so dass teilweise die Reifenkarkasse bzw. das Reifengewebe zum Vorschein kam. Die Weiterfahrt wurde dem 36-jähirgen Pkw-Führer untersagt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht Am 28.02.2020, im Zeitraum von 10:50-11:50 Uhr wurde in Varel in der Straße Windallee ein auf dem parallel verlaufenden Parkstreifen, Höhe der Hausnummer 19, geparkter Pkw , silberner Renault Kangoo, am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Varel (04451/(923-0) in Verbindung zu setzen

Bockhorn Trunkenheit im Verkehr Am Sonntag Morgen, gegen 03:30 Uhr, wurde in der Grabsteder Str. in Bockhorn ein Pkw-Fahrer kontrolliert, welcher zuvor einer Funkstreifenwagenbesatzung durch seine Fahrweise aufgefallen war. Dieser fuhr in Schlangenlinien. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 38-jährige Pkw-Führer unter dem Einfluss alkoholsicher Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass er den Pkw nach einer Feierlichkeit unbefugt in Gebrauch genommen hatte. Der Beschuldigte muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeuges verantworten.

Diebstahl von Metall Auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne in Bockhorn-Friederichsfeld wurden am Freitagmorgen, 28.02.2020, Bauarbeiten durchgeführt. Das Personal der Baufirma traf auf einen "Kollegen", der gerade die Zinkdachrinnen demontierte. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellt sich heraus, dass der 54-jährige Mann nicht befugt war, diese Arbeiten durchzuführen. Er gab zu, diese entwenden zu wollen. Im Rahmen der Ermittlungen erklärte der Beschuldigte, dass er in Bockhorn ein Materiallager besitzen würde. Das dort gelagerte Altmetall stammte ebenfalls von dieser Baustelle. Das Metall wurde sichergestellt, ein Strafverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.

