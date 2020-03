Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven vom 28.02.2020 - 01.03.2020

Wilhelmshaven (ots)

Einbruch in Restaurant In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelangten bisher unbekannte Täter über ein Oberlicht in ein Restaurant in der Salzastraße. Aus dem Kassenbereich wurden dabei 1200 Euro entwendet. Eine Spurensuche wurde durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Versuchter Einbruch in abgestellten Radlader Im Tatzeitraum von Freitag, den 28.02.2020, in den frühen Abendstunden bis Sonntag, den 01.03.2020, in den frühen Morgenstunden wurde durch unbekannte Täter das Glaselement der Seitentür, eines auf der Baustelle abgestellten Radladers, eingeschlagen. Gegenstände wurden nicht entwendet. Eventuelle Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen.

Brennende Müllcontainer Am 01.03.2020 zwischen 01:50 Uhr - 02:20 Uhr kam es im Bereich Marienburger Straße / Tilsiter Straße zu vereinzelten Müllcontainerbränden. Die Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an.

Trunkenheit im Verkehr Durch aufmerksame Zeugen wurde die Polizei am Sonntag in den frühen Morgenstunden in die Marienbruger Straße 20 in Wilhelmshaven gerufen. Dort wurde zunächst mitgeteilt, dass eine Alarmanlage eines Kraftfahrzeuges aktuell laufen würde. Bei näherer Betrachtung durch die alarmierten Beamten konnte eine männliche Person auf dem Fahrersitz des betroffenen Pkw festgestellt werden. Diese Person wurde durch die Zeugen kurz zuvor fahrend am Steuer des Pkw gesehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der Person ergab einen Wert von 1,61 Promille. Eine Blutentnahme auf der Dienststelle und eine Einleitung eines Strafverfahrens war die Folge.

