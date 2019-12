Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf: Unbekannte Täter brechen Zigarettenautomat auf

Homberg (ots)

Feststellungszeit: 29.11.2019

Heute Morgen wurde der Polizei in Homberg ein aufgebrochener Zigarettenautomat in Frielendorf in der Hauptstraße gemeldet.

Die Täter brachen den Zigarettenautomaten im Bereich des Scheinlesers auf und entwendeten das Bargeld und Zigaretten im Wert von ca. 900,- Euro. An dem Zigarettenautomaten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

