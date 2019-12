Polizei Homberg

POL-HR: Malsfeld-Ostheim: Vier Spendenboxen aus Schnellrestaurant gestohlen

Homberg (ots)

Tatzeit: 24.12.2019, 18:45 Uhr

Am Heiligabend sind unbekannte Täter in ein Schnellrestaurant in der Dr.-Reimer-Straße eingebrochen und haben vier Spendenboxen gestohlen.

Die Täter brachen das Bedienfenster des Drive-in-Schalters auf und stiegen hierdurch in das Restaurant. Anschließend rissen sie vier Spendenboxen für das Deutsche Kinderhilfswerk im Kassenbereich vom Tresen ab und entwendeten diese. In den Spendenboxen befand kleines Münzgeld in unbekannter Höhe. Anschließend verließen die Täter das Restaurant durch das aufgebrochene Fenster und flüchteten in unbekannte Richtung. An dem Bedienfenster entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

