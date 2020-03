Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Angebliche Mitarbeiter des Ordnungsamtes unterwegs

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben ermittelt im Zusammenhang einer "angeblichen" Kontrolle von Mitarbeitern des Ordnungsamtes der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben am Dienstag, den 24.03., in der Ortsgemeinde Heltersberg. Zwei Männer in einer dunklen Jacke mit dem Rückenaufkleber "Ordnungsamt" hätten Fahrzeuge im Straßenverkehr angehalten und die Fahrzeugführer nach "Passierscheinen" im Kontext der derzeitigen Ausgangsbeschränkung gefragt. Die Polizei informiert, dass diese Personen keine tatsächlichen Amtsträger waren. Hier sind Schwindler unterwegs, nach denen zurzeit die Polizei und das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde intensiv Ausschau halten.

