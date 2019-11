Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: POL-SZ: POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 03.11.2019

Peine (ots)

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 02.11.19, um 16:40 Uhr, befährt ein 18jähriger Ilseder mit seinem VW Golf die Ostertorstraße in Gadenstedt. Als er an parkenden Fahrzeugen vorbeifährt übersieht er eine entgegenkommende 63jährige Ilsederin mit ihrem Smart. Durch den Zusammenstoß kommt es zu einem Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Die Fahrerin des Smart kommt leicht verletzt ins Klinikum Peine.

