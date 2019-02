Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Verdacht auf Jagdwilderei ++ Polizei stellt Waffen sicher ++ falscher Polizeibeamter geht leer aus ++

Lüneburg

Lüneburg

Oldendorf/ Luhe - Polizei stellt Waffen sicher

Ein kleines Waffenarsenal haben Ermittler des 1. Fachkommissariats der Polizei Lüneburg am 21.02.19 bei einem 73-Jährigen sichergestellt. Die Ermittler hatten einen konkreten Hinweis bekommen, dass der Rentner unerlaubt im Besitz von mehreren scharfen Schusswaffen sein sollte.

Die Staatsanwaltschaft Lüneburg hatte beim Amtsgericht Lüneburg einen Durchsuchungs-beschluss beantragt, der am Donnerstagvormittag vollstreckt wurde.

In der Wohnung des unter Alkoholeinfluss stehenden 73-Jährigen fanden die Ermittler neben mehreren Luftdruckwaffen u.a. auch eine Vorderladerpistole, eine scharfe Langwaffe, Schwarzpulver und mehrere hundert Schuss unterschiedlicher Munition sicher. Auch eine 70 mm Boden-Luftrakete und eine Geschützpatrone wurden bei der Durchsuchung entdeckt. Diese wurden erst vom Kampfmittelbeseitigungsdienst überprüft bevor die Ermittler die beiden Gegenstände, die keine Ladung mehr enthielten, mitnahmen.

Aufgrund der vor Ort festgestellten Gesamtumstände, wurde der 73-Jährige in ein Psychiatrisches Klinikum eingewiesen.

Lüneburg - 56-Jähriger zusammengeschlagen

Zwei zunächst unbekannte Täter haben am 22.02.19, gegen 02.30 Uhr, einen 56-jährigen Bewohner einer Unterkunft in der Straße Beim Benedikt derart zusammengeschlagen, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Auf der Anfahrt zum Tatort traf eine Polizeistreife auf eine 39 Jahre alte Frau und einen 36 Jahre alten Mann. Beide standen unter Alkoholeinfluss, hatten jeweils ca. 1,5 Promille, und wiesen Spuren auf, die darauf hindeuten, dass sie für die Tat verantwortlich sind. Beide Personen wurden in Gewahrsam genommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung gegen sie eingeleitet.

Lüneburg - Fahrräder gestohlen

Die Diebstähle von insgesamt sieben Fahrrädern unterschiedlicher Marken zwischen dem 20. und 21.02.19 im Stadtgebiet Lüneburg wurden bei der Polizei angezeigt. U.a. verschwanden Fahrräder der Marken Stevens, KTM, Kreidler, Gudreit und Kalkhoff, welche in unterschiedlichen Stadtteilen abgestellt waren. Die entstandenen Schäden belaufen sich insgesamt auf geschätzte 3.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Polizei stellt Pocket Bike sicher - Zeugen gesucht

Nach einem Zeugenhinweis stellte die Polizei am 17.02.19 die Personalien eines 23-Jährigen fest, da der dringende Verdacht besteht, dass er gegen 12.15 Uhr, den parallel zur Fahrbahn der Friedrich-Ebert-Brücke verlaufenden Geh-/Radweg mit einem Pocket Bike befahren zu haben. Der Zeuge hatte den Pocket Bike Fahrer bereits in Höhe des Pirolwegs gestoppt. Das Pocket Bike, welches nicht für den öffentlichen Verkehrsraum zugelassen ist, wurde sichergestellt. Im Besitz einer Fahrerlaubnis ist der 23-Jährige nicht. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Zeugen, die die Fahrt am Sonntag, 17.02.19 beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - falscher Polizeibeamter geht leer aus

Am Abend des 21.02.19 hat ein Unbekannter bei einer 69-Jährigen angerufen, sich ihr gegenüber als Polizeibeamter ausgegeben und versucht ihr Informationen zu entlocken. Die Dannenbergerin fiel nicht auf den Täter herein und erstattete Anzeige. Auch bei zwei Senioren im Alter von 76 und 90 Jahren versuchte der Täter sein Glück, blitzte jedoch ebenfalls ab.

Uelzen

Ebstorf - Einbrecher erbeutet Schmuck

Ein unbekannter Täter ist am 21.02.19, gegen 10.30 Uhr, ist ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Libellengrund eingebrochen. Der Täter brach die Terrassentür auf und durchsuchte mehrere Räume des Hauses. Entwendet wurde Schmuck, jedoch steht die Höhe des entstandenen Schadens noch nicht fest. Eine Zeugin sah den Täter flüchten und rief die Polizei. Bei dem Täter soll es sich um einen 20 bis 25 Jahre alten Mann gehandelt haben, der mit einem dunkel- bzw. olivgrünen Kapuzenshirt und einer dunklen Hose bekleidet war. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel.: 05822/961910, entgegen.

Suhlendorf - Verdacht auf Jagdwilderei

Am Nachmittag des 21.02.19 wurde der Polizei in Rosche von einem Jagdaufseher ein Carbonpfeil übergeben, den der Zeuge am Vortag in dem Waldstück Heide achter Lohs, zwischen Dalldorf und St. Omer aufgefunden hat. Die Umstände des Fundes deuten darauf hin, dass ein unbekannter Täter versucht hat mit dem ca. 53 langen, Amerikanischen Jagdpfeil, der mit einer Armbrust oder einem Boden abgeschossen wird, widerrechtlich Wild zu erlegen. Zeugenhinweise bzw. andere Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Rosche, Tel.: 05803/691, entgegen.

Ebstorf - Anrufer gibt sich als Staatsanwalt aus - Polizei warnt vor Betrügern

Die Masche ist nicht neu: ein Betrüger ruft bei einem Bürger an und gibt sich als Staatsanwalt aus, um an die Barschaften des Angerufenen zu gelangen. Seit mehreren Tagen, zuletzt am 21.02.19, wird eine Ebstorferin durch Anrufer belästigt, die vorgeben von der Staatsanwaltschaft Berlin zu sein und Geldschulden eintreiben zu wollen. Die Ebstorferin machte es genau richtig. Sie ist auf die Geldforderung der Betrüger nicht eingegangen und erstattete stattdessen Anzeige bei der Polizei. Wie auch die Polizei, rufen auch Staatsanwaltschaften und Gerichte nicht an, um angebliche Geldschulden einzutreiben. Wenn Sie derartige Anrufe bekommen, beenden Sie das Gespräch, ohne den Betrügern Auskunft über ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse zu geben. Im Zweifel wenden Sie sich an Ihre zuständige Polizeidienststelle.

