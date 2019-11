Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Wohnungseinbruch

Hagen (ots)

In der Zeit vom 08.11.2019, 17:10 Uhr bis 09.11.2019, 10:00 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Letmather Straße in Hagen-Elsey. Dort wurden deutliche Hebelspuren an der Terrassentür festgestellt. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten jedoch nicht ins Objekt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell