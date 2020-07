Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahndungserfolg nach Pkw- Totalentwendung

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Elvese, Donnerstag, 02.07.2020, 03.20 Uhr bis 03.30 Uhr

POLEN (köh) - Der in der Nacht zu Donnerstag entwendete Audi Avant konnte in Zusammenarbeit mit den polnischen Sicherheitsbehörden gestern Nachmittag in Polen sichergestellt werden. Das Fahrzeug wird nach einer Zurückführung nach Deutschland in den nächsten Tagen wieder an den Geschädigten ausgehändigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell