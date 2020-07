Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrer nach Verfolgungsfahrt ermittelt

Uslar (ots)

(breu.)

Am 01.07.2020 kam es um 00:10 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt mit einem weißen Motorroller. Der Roller konnte später am Feuerlöschteich in der Stiftstraße aufgefunden werden. Inzwischen konnte der Fahrer ermittelt werden. Es handelt sich um einen 35-jährigen Mann aus der Region.

