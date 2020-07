Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kreditkartenbetrug

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 02.07.2020; 12:23 Uhr

Am 02.07.2020 stellte eine 48jährige Einbeckerin fest, dass von ihrem Kreditkartenkonto zwei Abbuchungen stattgefunden haben, die sie selbst nicht getätigt, bzw. veranlasst hat. Demzufolge muss ein bislang noch unbekannter Täter an die Daten der Kreditkarte der Frau gelangt sein und diese missbräuchlich genutzt haben. Die Einbeckerin konnte ihr Konto sperren und über ihr Geldinstitut die Fehlbeträge zurückbuchen, sodass hier kein Schaden entstanden ist. Die Polizei in Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

