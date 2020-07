Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zigarettenautomat entwendet

Uslar (ots)

SCHÖNHAGEN (js) Am 02.07.20, gegen 01.45 Uhr, hebelten zwei bisher unbekannte männliche Personen in der Amelither Straße in Schönhagen einen Zigarettenautomaten von der Wand eines Wohnhauses und transportierten diesen mit einem schwarzen Mercedes Kombi ab. Laut Zeugenaussagen sollen beide Männer dunkel gekleidet gewesen sein und schwarze Haare gehabt haben. Einer von den beiden trug eine Bundeswehrmütze. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

