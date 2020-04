Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Reisebus in der Andernacher Straße in Koblenz beschädigt

Koblenz (ots)

In der Zeit zwischen dem 22. und 27. April 2020 wurde ein Reisebus be-schädigt, der auf dem Gelände eines Reifendienstes in der Andernacher Straße in Koblenz abgestellt war. Unbekannter Täter nahm aus dem nahe gelegenen Gleisbett der Bahn einen "Hemmschuh", begab sich anschließend auf das angrenzende Gelände eines Autohauses und warf den Hemmschuh über einen hohen Zaun gegen den unmittelbar dahinter abgestellten Reisebus. An diesem wurde eine der Fensterscheiben beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell