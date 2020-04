Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Farbsprayer in Koblenz-Metternich unterwegs

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 23.04.2020, kam es zu weiteren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien in Koblenz. Im Stadtteil Metternich wurden u. a. das Denkmal "Metternicher Eule" sowie mehrere Verkehrszeichen, Zigarettenautomaten, Stromverteilerkästen, Hauswände und Mauerwände besprüht. Die Tatörtlichkeiten lagen im Bereich der Trierer Straße, Kirmesplatz, Bachweg, Auf`m Baul, Schüllerplatz und am Aufgang zur Balduinbrücke. Neben diversen Schmierereien waren auch Antifaparolen und -symbole erkennbar. Der Schadenshöhe dürfte im hohen vierstelligen Eurobereich liegen. Hinweise nimmt die Polizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1030, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell