POL-PPKO: Pkw-Fahrer bringt Radfahrer zu Fall

Am Montag, 20.04.2020, kam es gegen 18.45 Uhr in der Koblenzer Grabenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 21-Jähriger von einem entgegenkommenden Pkw abgedrängt und zu Fall gebracht wurde. Der Radfahrer war dort in der Grabenstraße, aus Richtung Wolkener Straße kommend, unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 52 kam ihm ein Fahrzeug entgegen. Dieses fuhr aufgrund eines rechts geparkten Pkw auf die Gegenfahrspur.

Um die Kollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern, fuhr der Radfahrer nach rechts, prallte gegen den Bordstein und kam zu Fall. Er prallte mit dem Kopf gegen eine kleine Mauer und zog sich eine schmerzhafte Prellung am rechten Schienbein zu. Der Fahrradhelm sowie das Rad wurden leicht beschädigt. Anzuführen ist, dass sich der Unfall zu dem Zeitpunkt ereignete, bei dem beide Fahrzeuge circa zwei Meter voneinander entfernt waren. Somit wird davon ausgegangen, dass der Verursacher den Sturz des Radfahrers sehr wohl gemerkt hatte, sich aber trotzdem unerlaubt entfernte, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Bei dem Unfallflüchtigen soll es sich um den Fahrer eines schwarzen SUV der Marke Porsche mit Koblenzer Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der Telefonnummer 0261-1032911, entgegen.

