Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfall mit betrunkenem Radfahrer

Koblenz (ots)

Am 18.04.2020, gegen 21.10 Uhr befuhr ein 26-jährige Radfahrer mit seinem Fahrrad die Rübenacher Straße in Richtung Trierer Straße. An der dortigen Einmündung missachtete er das Rotlicht der Lichtsignalanlage und kollidiert mit dem von links kommenden PKW einer 33-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch und Anzeichen für Drogenkonsum bei dem Radfahrer festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab 0,97 Promille, ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Der Radfahrer blieb unverletzt, es entstand nur geringer Sachschaden an den Fahrzeugen. Das Fahrrad wurde sichergestellt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

