Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Automaten in Wettbüro aufgehebelt

Werdohl (ots)

Wettbüro von Einbrechern heimgesucht Am gestrigen Montag, gegen 02:30 Uhr wurde festgestellt, dass unbekannte Einbrecher in ein Wettbüro an der Bahnhof eingebrochen sind und die dortigen Automaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld mitgenommen haben. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell