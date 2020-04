Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht in Koblenz

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, dem 08.04.2020, ereignete sich um 16.30 Uhr in Koblenz ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Dieser war in der Pfarrer-Kraus-Straße, aus Richtung Immendorf kommend, in Richtung Kinderheim unterwegs. In Höhe der Hausnummer 77 fuhr ein weißer Mercedes Vito vom Fahrbahnrand an und geriet hierbei auf die Gegenfahrbahn. Um den drohenden Zusammenstoß zu verhindern, musste der Radfahrer stark abbremsen und kam zu Fall. Hierbei zog er sich erhebliche Verletzungen an der linken Hand und am rechten Arm zu. (Frakturen). Der entgegenkommende Mercedesfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1, Telefon: 0261-1030.

