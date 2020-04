POL-PPKO: Die Polizeiinspektion Linz hat einen neuen Dienststellenleiter...

Polizeipräsidium Koblenz

Seit dem 01.04.2020 ist Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Thomas Hecking neuer Leiter der Polizeiinspektion Linz. Er trat damit die Nachfolge von EPHK Eduard Sprenger an, der mit Ablauf März 2020 in seinen wohlverdienten Ruhestand ging.

Diese Amtseinführung erfolgte in einem kleinen, persönlichen Rahmen, da aufgrund der Corona-Pandemie derzeit keine öffentlichen Veranstaltungen des Polizeipräsidiums Koblenz stattfinden.

Thomas Hecking wurde 1965 geboren. Der neue Dienststellenleiter hat zusammen mit seiner Ehefrau drei Kinder und ist stolzer Großvater von drei Enkelkindern.

Die polizeiliche Laufbahn begann für ihn am 01.08.1983 mit der Grundausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Wittlich-Wengerohr. Nach seiner Ausbildung erfolgte 1986 die Umsetzung zur Bereitschaftspolizei in die Landeshauptstadt Mainz. Seine ersten Berührungspunkte mit dem Polizeipräsidium Koblenz gab es 1988, als er für ein Jahr zur Polizeiinspektion Bad Ems abgeordnet wurde. 1989 erfolgte für den Polizisten Hecking die feste Versetzung in den Wechselschichtdienst der Polizei in Straßenhaus. Von da an gehörte er dem Polizeipräsidium Koblenz an. Seine Ausbildung für den gehobenen Polizeidienst, die Thomas Hecking 1999 begann, endete 2002 erfolgreich mit der Ernennung zum Polizeikommissar. Im gleichen Jahr wurde der junge Kommissar zur Polizeiinspektion Linz umgesetzt.

Hier noch einige Stationen in seinem dienstlichen Werdegang: - 1989 Mitglied in der Verhandlungsgruppe - 2006 Dienstgruppenleiter bei der PI Altenkirchen - 2007 Umsetzung zur PI Straßenhaus als Dienstgruppenleiter - Tätigkeit als Prüfer im Personalauswahlverfahren

EPHK Thomas Hecking war im Jahr 2009 wesentlich am Aufbau und der Koordination des Bildungsganges "Höheren Berufsfachschule für Polizeidienst und Verwaltung" für das PP Koblenz an der HBF in Lahnstein, beteiligt. An dieser Schule wurde er für 5 Jahre als Fachlehrer, (bis 2014), eingesetzt. Thomas Hecking, der schon immer ein Teamplayer war und sich für die Kolleginnen und Kollegen als Personalratsmitglied einsetzte, übernahm 2011 den Vorsitz des örtlichen Personalrates der Polizeidirektion Neuwied.

Im Oktober 2017 wurde er, als persönlicher Mitarbeiter des Polizeipräsidenten Karlheinz Maron, nach Koblenz berufen. Mit sehr viel Verantwortung, Feingefühl und Menschenkenntnis füllte Thomas Hecking diese Stelle aus.

Karlheinz Maron: "Thomas Hecking ist ein Polizist mit einem hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein und ich weiß, dass ihm seine Mitarbeiter sehr am Herzen liegen. Sein Fingerspitzengefühl und seine Menschenkenntnis zeichnen ihn aus. Die Leitung der Polizeiinspektion Linz ist bei ihm in besten Händen und ich wünsche Thomas Hecking bei seiner neuen Aufgabe viel Erfolg, stets ein glückliches Händchen bei seinen Entscheidungen und nicht zuletzt die persönliche Zufriedenheit", so die Worte des Polizeipräsidenten Karlheinz Maron.

Thomas Hecking: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Bereits in den ersten Tagen meiner Tätigkeit in Linz durfte ich mich davon überzeugen, dass die Polizeiinspektion ein anerkannter und beachteter Teil dieser Stadt und der Region ist." Gerade in diesen Zeiten, so Hecking weiter, sollen die Bürger wissen, dass Sie sich auf ihre Polizei verlassen können. Ich habe großes Vertrauen in meine Mitarbeiter. Die Polizeiinspektion Linz ist gut aufgestellt, auch den besonderen Herausforderungen zu begegnen.

