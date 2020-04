Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Koblenzer Gaststätte

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, 08.04.2020, wurde der Polizei um 04.10 Uhr ein aktueller Einbruch in eine Gaststätte in der St.-Bernhard-Straße gemeldet. Der Täter drang gewaltsam in die Gaststätte ein, aus der anschließend eine Geldkassette sowie mehrere Flaschen Schnaps gestohlen wurden. Eine durchgeführte Fahndung verlief negativ. Angaben zur Gesamtschadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

