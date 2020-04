Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Viele PKW beschädigt...

Koblenz (ots)

Um 08:18 Uhr wurde der Koblenzer Polizei heute die Beschädigungen an mehreren PKW gemeldet. Insgesamt sind mindestens 12 geparkte PKW in der Rüsternallee und im nahen Umfeld angegangen worden. Bei fast allen Fahrzeugen hat der oder die Täter die Reifen zerstochen. In einem Fall wurde zusätzlich noch der Tankdeckel abgerissen. Durch die Vielzahl der zerstochenen Reifen entstand ein hoher Sachschaden. Hinweise zum Tat oder Täter bitte unter der 0261 103-0.

