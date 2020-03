Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Koblenzer Einkaufsmarkt schlug fehl

Koblenz (ots)

Offensichtlich durch die Alarmauslösung gestört, wurde ein Täter bei seinem Versuch, am Montag, 30.03.2020, um 20.43 Uhr, in einen Markt in der Fritz-Michel-Straße 3 in Koblenz, einzubrechen. Die eintreffenden Beamten stellten fest, dass dieser zuvor versucht hatte, die Eingangstüren des Hintereingangs aufzuschieben. Tatverdächtige konnten im Bereich des Marktes nicht angetroffen werden. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

