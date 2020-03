Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Rollerfahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs

Koblenz (ots)

Am Sonntag, 29.03.2020, wurde gegen 10.00 Uhr ein Rollerfahrer in Koblenz, Hintermark, angehalten und kontrolliert. Grund für die Überprüfung war der, dass das 33 Jahre alte Fahrer, schneller als erlaubt, unterwegs war. Aus diesem Grunde wurde das Mofa, zwecks Erstellung eines Geschwindigkeitsgutachtens, vorläufig sichergestellt. Der Fahrer, der nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis war, stand merklich unter Alkoholeinwirkung, was eine Blutentnahme zur Folge hatte.

