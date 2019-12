Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Reifen zerstochen, Elektroherd löst Brand aus, Unfall am Zebrastreifen

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Fahndung nach Reifenstecher (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen fahndet nach einem noch unbekannten Täter, der in der Nacht zum Donnerstag an insgesamt vier geparkten Pkw Reifen zerstochen hat. Alle Fahrzeuge, bei denen es sich um einen weißen Seat Alhambra, einen roten Ford Focus sowie eine grüne Mercedes C-Klasse und einen blauen Opel Corsa handelt, waren zwischen 23 Uhr und 9.15 Uhr auf dem Parkplatz Markwasen am Reutlinger Freibad in der Hermann-Hesse-Straße abgestellt. An einem der Wagen schlitzte der Täter sogar alle vier Reifen auf. Der verursachte Gesamtschaden steht derzeit noch nicht fest. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen auf dem Parkplatz werden unter Telefon 07121/942-3333 entgegengenommen. (mr)

Hayingen (RT): Elektroherd löst Brand aus

Ein in die Jahre gekommener und seit längerer Zeit nicht mehr genutzter Elektroherd hat nach derzeitigem Kenntnisstand am Donnerstagvormittag in einem Wohnhaus in Hayingen einen Brand ausgelöst. Kurz nach neun Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Kirchstraße aus, nachdem eine Zeugin den Signalton eines Rauchmelders gehört und das völlig verqualmte Erdgeschoss bemerkt hatte. Die 89-jährige Bewohnerin konnte in der Folge schlafend und unversehrt im Obergeschoss angetroffen und aus dem Haus gebracht werden. Auf dem Herd im Erdgeschoss waren bereits mehrere Kleidungsstücke verbrannt. Die Feuerwehr hatte die Lage rasch im Griff und belüftete nach dem Löschen des Brandes das Gebäude ausgiebig. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 1.500 Euro. Das Gebäude ist weiterhin bewohnbar. (mr)

Esslingen (ES): Nach Unfall auf Zebrastreifen ins Krankenhaus

Eine 65-Jährige ist nach einem Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag in Esslingen-Zell vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Die Frau benutzte gegen 17.30 Uhr den Fußgängerüberweg in der Körschstraße, kurz vor dem Kreisverkehr zur Hauptstraße, und wurde dabei vom Opel Corsa eines 19-Jährigen angefahren, der in Richtung Hauptstraße unterwegs war. Die Fußgängerin, die die Straße aus Sicht des Autofahrers von rechts nach links überqueren wollte, stürzte nach der Kollision zu Boden und erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. (mr)

Polizeipräsidium Reutlingen

