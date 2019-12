Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Weißer Kleinwagen gesucht

Vorrang missachtet

Die Missachtung des Vorrangs des Gegenverkehrs ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag auf der Steinachstraße ereignet hat. Ein 51-Jähriger war kurz nach 16 Uhr mit seinem Mercedes auf der Steinachstraße in Richtung B 28 unterwegs. Beim Einbiegen nach links auf das Areal der dortigen Tankstelle übersah er einen 56-jährigen Fahrradfahrer, der ihm auf dem Radweg entgegenkam. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte der Radler auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.200 Euro geschätzt. (sf)

Münsingen (RT): In zwei Wohnhäuser eingebrochen

In zwei nebeneinanderstehende Wohnhäuser in der Buchrainstraße ist im Laufe des Mittwochs eingebrochen worden. Die Bewohner beider Häuser stellten bei der Heimkehr am Abend fest, dass jeweils die Terrassentüren gewaltsam geöffnet worden waren. Beim Durchwühlen der Schränke und Schubladen wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. (ms)

Metzingen (RT): Kind rennt ins Auto

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Glück nur leicht verletzt wurde ein vierjähriger Bub bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend an der Einmündung Hexham-Allee / Friedrich-Münzinger-Straße ereignet hat. Eine 21-jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr gegen 17.45 Uhr die Hexham-Allee in Richtung Nagykallo-Allee. Auf Höhe der Einmündung zur Friedrich-Münzinger-Straße erkannte sie auf der Verkehrsinsel eine Personengruppe stehen und verringerte ihre Geschwindigkeit. Als sie die Mittelinsel passierte, rannte plötzlich der Bub über die Fahrbahn und prallte gegen die linke Fahrzeugseite des Golf. Ein Rettungswagen brachte das Kind nachfolgend zur Untersuchung ins Krankenhaus. (sf)

Riederich (RT): Weißer Kleinwagen nach versuchtem Einbruch gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einem weißen Kleinwagen, möglicherweise einem Fiat Punto, fahndet das Polizeirevier Metzingen nach einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hegesstraße am Mittwochabend. Einer Anwohnerin war gegen 18.50 Uhr ein Unbekannter aufgefallen, der sich verdächtig im Bereich des Wohnhauses aufgehalten hat. Wenig später kamen zwei weitere Unbekannte dazu. Sie machte auf sich aufmerksam, woraufhin das Trio in einen in der Hegesstraße wartenden weißen Kleinwagen zu einem weiteren Unbekannten stieg und über die Schillerstraße in Richtung Hauptstraße wegfuhr. Bei den nachfolgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass die mutmaßlichen Einbrecher versucht hatten über eine Kellertür gewaltsam in das Wohnhaus einzubrechen. Diese hatte aber den Versuchen standgehalten, sodass nichts gestohlen wurde. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Die Unbekannten werden als jünger und von sportlicher Erscheinung beschrieben. Einer der Männer trug eine Kapuze und hatte auffallend glänzende Sportschuhe an. Die beiden weiteren Unbekannten waren mit Lederjacken und Mützen bekleidet.

Auch wenn im vorliegenden Fall die Sofortfahndung nach den mutmaßlichen Einbrechern erfolglos verlief, weist die Polizei darauf hin, wie wichtig es ist, bei entsprechenden Wahrnehmungen unverzüglich die Polizei zu alarmieren. Oft werden verdächtige Personen z.B. in einem Wohngebiet oder am Nachbarhaus beobachtet und angesprochen, wobei eine Alarmierung der Polizei erst später oder gar nicht erfolgt. Wenn in dem betreffenden Wohngebiet dann tatsächlich eingebrochen wurde, erfahren die Ermittler oft erst am Tag danach, dass die mutmaßlichen Täter beobachtet wurden, von denen dann aber jede Spur fehlt. Die Polizei appelliert daher an die Bevölkerung, bei verdächtigen Wahrnehmungen die Personen nicht anzusprechen und nicht auf sich aufmerksam zu machen, sondern unverzüglich die Polizei zu alarmieren und, sofern möglich, die Täter weiter zu beobachten. Dies erhöht die Chancen, Einbrecher auf frischer Tat festzunehmen und ihnen eventuell auch andere Taten nachzuweisen. (cw)

Metzingen (RT): Einbrecher unterwegs

In ein Einfamilienhaus im Stauferweg in Metzingen ist am Mittwoch zu Beginn der einsetzenden Dunkelheit eingebrochen worden. In der Zeit von 17 Uhr bis 18.40 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über ein auf der Gebäuderückseite liegendes, aufgehebeltes Fenster ins Innere. Der Einbrecher durchwühlte mehrere Schränke und Schubladen. Er erbeutete nach derzeitigem Kenntnisstand Schmuck und Bargeld. Spurensicherung wurde von Kriminaltechnikern durchgeführt. (ms)

Esslingen (ES): Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren (Zeugenaufruf)

Am Dienstagmorgen ist eine 33-jährige Frau auf einem Fußgängerüberweg in der Hauptstraße in Zell von einem unbekannten Pkw-Lenker angefahren und verletzt worden. Die Fußgängerin überquerte gegen 7.20 Uhr den Zebrastreifen von der Bachstraße herkommend in Richtung Bahnhof, als ein grau-beiger Pkw, ähnlich einem SUV bzw. Geländewagen, auf sie zugefahren kam. Die 33-Jährige konnte sich eigenen Angaben zufolge nur durch einen Sprung auf die Mittelinsel vor einer Frontalkollision retten, wurde aber dennoch von dem Fahrzeug am Arm getroffen und leicht verletzt. Der Fahrer des Wagens kam nach einer Vollbremsung kurz nach dem Fußgängerüberweg zum Stehen. Nach einem kurzen Gespräch mit der 33-Jährigen fuhr er in Richtung Oberesslingen davon. Der Unfallverursacher ist 55 bis 70 Jahre alt, hat ein schlankes Gesicht, graue Haare und einen grauen Vollbart. Er trug eine Brille. Die Frontscheibe des Pkw war offenbar bis auf ein kleines Sichtfenster zugefroren. Das Polizeirevier Esslingen sucht unter der Telefonnummer 0711/3990-330 nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den gesuchten Pkw bzw. den Fahrer geben können. (mr)

Deizisau (ES): Kilometerlanger Stau nach Auffahrunfall

Ein schlichter Auffahrunfall im Berufsverkehr auf der B 10 in Richtung Stuttgart hat am Donnerstagmorgen zu einem kilometerlangen Stau geführt. Auch die Ausweichstrecken waren stark überlastet. Gegen 6.30 Uhr war ein 33-jähriger Audi-Fahrer auf Höhe Deizisau auf den Fiat 500 einer 25 Jahre alten Frau aufgefahren. Beide Pkw, an denen ein Blechschaden in Höhe von zusammengenommen rund 6.500 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (mr)

Weilheim/Teck (ES): Auffahrunfall mit Kettenreaktion

Eine kurze Unaufmerksamkeit eines Autofahrers hat am Mittwochnachmittag zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen geführt. Gegen 17.20 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit einem Mercedes Vito die K 1252 von Bissingen herkommend in Richtung Weilheim. Er erkannte dabei zu spät, dass sich vor ihm ein Stau gebildet hatte und fuhr auf einen VW Golf auf. Dieser krachte durch die Wucht des Aufpralls ins Heck eines weiteren Golf, der wiederrum auf einen BMW X4 geschoben wurde. Der 37 Jahre alte Fahrer des zweiten Golf zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf zirka 16.000 Euro. Der Wagen des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. (mr)

Owen (ES): Kollision beim Abbiegen

Ein Fehler beim Abbiegen ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen zwischen Owen und Beuren ereignet hat. Gegen sieben Uhr war eine 19-Jährige mit ihrer Mercedes A-Klasse auf der L 1210 in Richtung Beuren unterwegs und wollte auf Höhe der Einmündung der K 1243 nach links in einen Feldweg abbiegen. Dabei kollidierte die A-Klasse mit dem entgegenkommenden 3er BMW eines 72-Jährigen. Durch den Zusammenstoß drehte sich die Unfallverursacherin mit ihrem Wagen um 180 Grad, prallte gegen ein Verkehrszeichen und schleuderte gegen einen hinter ihr fahrenden Mercedes, der von einem 40 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Auf einer Verkehrsinsel kam die A-Klasse schließlich zum Stehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand zog sich der Senior schwere Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Auch die 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die A-Klasse und der BMW waren zudem nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. (mr)

Aichtal-Aich (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Karl-Mörike-Straße ist ein Unbekannter am Mittwochmittag eingebrochen. Durch das Aufhebeln einer Balkontüre im ersten Obergeschoss hatte sich der Einbrecher zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr Zutritt zum Gebäude verschafft und dort in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rottenburg (TÜ): Unfall im Kreisverkehr

Ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro ist an zwei Fahrzeugen bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Rottenburg entstanden. Kurz vor 22 Uhr war eine 29-Jährige mit ihrem Hyundai von der Auberlinstraße herkommend an der Utta-Eberstein-Straße in den dortigen Kreisverkehr eingefahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Audi A3 eines 18 Jahre alten Mannes. Im Anschluss prallte das Fahrzeug der Unfallverursacherin noch gegen einen am Straßenrand befindlichen Brunnen. (ms)

