Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Roller in Ovelgönne beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag, 26. Dezember 2019, in der Zeit von 0:45 Uhr bis 11:00 Uhr, Zugang zu einem Roller, der gesichert im Ortsteil Colmar im Bereich der L 886 stand.

Sie schoben den Roller etwa 500 Meter entlang der Landesstraße und warfen ihn anschließend in einen wasserführenden Straßengraben. Am Roller entstand hierdurch Sachschaden in unbekannter Höhe.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 in Verbindung zu setzen (1531906).

Rückfragen bitte an:

Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell