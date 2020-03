Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Betrunkener zerkratzt zehn Autos im Brenderweg in Koblenz

Koblenz (ots)

Ein 36-Jähriger hat am gestrigen Abend, 30.03.2020, 20.20 Uhr im Brenderweg in Koblenz zehn geparkte Pkw beschädigt und hierbei insgesamt einen Schaden von rund 20000 Euro verursacht. Diese Fahrzeuge waren alle zwischen dem Anwesen Brenderweg 12 und der Balduinbrücke geparkt. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte der Tatverdächtige noch in Tatortnähe angetroffen werden. Dieser stand sichtlich unter Alkoholeinfluss.

