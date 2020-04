Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfall mit Flucht

Koblenz (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 31.03.2020 gegen 13:00 Uhr und dem 01.04.2020 gegen 10:10 Uhr kam es in der Gülser Straße, Höhe Nr. 23,zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Der Geschädigte hatte hier in Längsaufstellung vor dem Anwesen geparkt. Als er am nächsten Morgen zurück zu seinem PKW kam, stellte er unfalltypische Beschädigungen am Kotflügel fest. Ein Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort.

Den Fremdlackanhaftungen zu Folge könnte es sich um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 (Telefon: 0261 103 2510 oder per E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

