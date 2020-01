Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbrecher scheitern an guter Sicherung

Trier (ots)

Im Zeitraum vom 17. Januar bis zum 26. Januar versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Trier-Tarforst einzubrechen. Die Täter scheiterten bei dem Versuch sich über eine Terrassentür Zugang zu in das Haus zu verschaffen und mussten ihr Bestreben erfolglos abbrechen.

Im Zusammenhang werden Zeugen gebeten sachdienliche Hinweise an die Kriminalpolizei Trier unter Tel.: 0651-97792290 richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell