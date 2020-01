Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter Einbruch in Trierer Innenstadt

Trier (ots)

Am Wochenende versuchten Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 22 Uhr und 7 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Neustraße in Trier einzudringen. Hierbei scheiterten die Täter bei dem Versuch die Wohnungstür aufzuhebeln und ließen von der Tat ab.

Im Zusammenhang werden Zeugen gebeten sachdienliche Hinweise an die Kriminalpolizei Trier unter Tel.: 0651-97792290 richten.

