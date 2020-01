Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizei klärt Identität der Skelettteile im Wald

Palzem/Mosel (ots)

Die Identität der menschlichen Überreste, die am 1. Dezember im Wald bei Palzem/Mosel gefunden wurden, ist geklärt. Es handelt sich um eine 60-jährige in Helsinki geborene Finnin, die in Trier gelebt hatte. Das ist das Ergebnis eines DNA-Abgleichs. Mitglieder eine Jagdgesellschaft hatten die Skelettteile und persönliche Gegenstände am 1. Dezember in einem Wald an der Mosel zwischen Palzem und dem Ortsteil Wehr gefunden. Darunter war auch die Identitätskarte einer finnischen Frau. Ermittlungen der Trierer Kripo ergaben, dass die Frau in Trier gelebt hatte. Offensichtlich hat sie sich seit Mai 2015 nicht mehr dort aufgehalten. Ihre Wohnung wurde später aufgelöst. Eine Vermisstenanzeige hat es nicht gegeben. Die gerichtsmedizinische Untersuchung der sterblichen Überreste und die weiteren Ermittlungen der Kripo erbrachten keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Mit Hilfe der finnischen Polizei wurde eine Angehörige der Frau in Finnland ausfindig gemacht. Sie hatte nach eigenem Bekunden seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr zu der 60-Jährigen. Die Frau war bereit, eine DNA-Probe abzugeben, die zur Untersuchung nach Deutschland übersandt wurde. Der Vergleich dieser Probe mit der DNA der aufgefundenen Skelettteile führte jetzt zur Identifizierung.

