Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Wohnungstür in Mehrfamilienhaus aufgehebelt

Konz (ots)

Am Freitagvormittag, den 24. Januar, hebelten Unbekannte eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus im Ortskern von Konz auf. Die Einbrecher nutzten einen Tatzeitraum zwischen 10 Uhr und 11 Uhr, in welchem keine Bewohner Zuhause waren. Beim dem Einbruch gelang es den Tätern Beute im Wert von circa 800EUR zu machen.

Im Zusammenhang werden Zeugen gebeten sachdienliche Hinweise an die Kriminalpolizei Trier unter Tel.: 0651-97792290 richten.

