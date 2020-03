POL-LIP: Blomberg. Feuerlöscher entleert und mit Farbe geschmiert.

Polizei Lippe

Unbekannte stahlen zwischen Freitag- und Samstagabend einen Feuerlöscher aus dem Parkhaus am Weinberg und entleerten diesen auf einem Gehweg in der Nähe des Parkhauses. Im "Paradies", auf dem Gelände des dortigen Jugendzentrums, beschmierten zwei Jugendliche am Samstag, gegen 16:45 Uhr, ein Verteilerhäuschen mit Farbe. Beide sollen 16 bis 17 Jahre alt sein. Einer habe südländisches Aussehen, ist 1,75 m groß und schlank. Er habe dunkle Haare, die an den Seiten kurz rasiert sind. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke mit weißen Streifen auf der Schulter und eine dunkle Hose. Der zweite Täter sei etwas größer (etwa 1,80 m) und wirke mitteleuropäisch. Er wird als schlank und mit dunklen kurzen Haaren beschrieben. Auch er war schwarz gekleidet. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Vorfällen besteht, muss noch ermittelt werden. Ihre Hinweise zu den Straftaten richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180.

