POL-LIP: Detmold. Müllcontainer in Flammen.

Am frühen Montagmorgen mussten Feuerwehr und Polizei zu dem Brand einer Mulde (Müllcontainer) in der Dissestraße ausrücken. Der Inhalt der Mulde, die vor einem Mehrfamilienhaus stand, brannte gegen 2:30 Uhr. Ein neben dem Müllcontainer geparkter Dacia wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Ursächlich für das Feuer könnte sowohl fahrlässige als auch vorsätzliche Brandstiftung sein. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das KK 1 unter der Rufnummer 05231/6090.

