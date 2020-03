Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbrecher von Geschäftsinhaber überrascht

Lippe (ots)

(KF)Am frühen Sonntagmorgen versuchten zwei Männer in einen Lebensmittelmarkt an der Salzufler Straße in Wüsten einzubrechen. Bei dem Versuch, mit einem Werkzeug die Eingangstür aufzubrechen, wurden sie vom Inhaber des Marktes, der sich im Gebäude befand, überrascht. Die beiden Männer, beide etwa 20-25 Jahre alt, 170-180 cm groß, einer bekleidet mit beiger Jacke und beiger Bommelmütze, ließen von ihrer Tat ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher negativ. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Detmold, 05231 6090.

