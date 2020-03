Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Sachbeschädigung durch Brandstiftung

Lippe (ots)

(KF)In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen etwa 00:30 h, zündeten bisher unbekannte Täter an der Ecke Helle/Stiftstraße mehrere Stapel Zeitungen an. Durch das entstandene Feuer wurde ein Stromverteilerkasten beschädigt. Es entstand hoher Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Lemgo, Tel. 05261 9330, zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell