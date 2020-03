Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Räuber flieht ohne Beute.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend versuchte ein Unbekannter, zwei Mitarbeiterinnen eines Sonderpostenmarkts zu überfallen. Die beiden 40- und 53-jährigen Frauen hatten gerade die Geschäftsräume in der Elisabethstraße nach Feierabend verschlossen, als ein junger Mann mit ins Gesicht gezogener Kapuze sie lautstark aufforderte, ihm die Tageseinnahmen zu geben. Er riss den beiden Frauen an den Armen und bedrohte sie. Nachdem sie beteuerten, dass sie das Geld nicht hätten, flüchtete der Täter mit einem in der Nähe abgestellten Fahrrad in Richtung Lemgoer Straße. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: 18 bis 20 Jahre alt, südländischer Typ, etwa 1,70 bis 1,75 m groß, hagere Gestalt, zur Tatzeit mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke (mit weiß an der Kapuze) bekleidet. Er sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise auf den Räuber nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter der 05231 6090 entgegen.

