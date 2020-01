Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Hohes Einsatzaufkommen in der Silvesternacht 2019 für die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettungsdienst Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Wie erwartet war es eine unruhige Schicht an Silvester mit insgesamt 217 Einsätzen davon 168 im Rettungsdienst und Krankentransport sowie 49 Einsätzen im Brandschutz und der technischen Hilfeleistung. Ungewöhnlich hoch war die Einsatzdichte aber in den ersten Stunden des neuen Jahr 2020. Mit über 100 Einsätzen ab Null Uhr, ein rekordverdächtiger Stand. Zudem erschwerte dichter Nebel das Erreichen der Einsatzstellen, die teilweise im Schritttempo angefahren werden mußten. Im Rettungsdienst kam es bei einem Jugendlichen zu schwersten Verletzungen an beiden Händen. Mehreren Patienten mußten mit schweren Augenverletzungen in Spezialkliniken transportiert werden. Beim Brandschutz waren es die 44 Kleinbrände das, was die Feuerwehr in Trab hielt. Einige eingelaufene Brandmeldeanlagen und zwei brennende PKW ergaben einen arbeitsreichen Dienst ohne schwerwiegende Einsätze.

