Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Streit endet mit Platzwunde.

Lippe (ots)

Sonntagabend gerieten mehrere Jugendliche am Fahrradständer des Bahnhofs in der Bahnhofstraße in Streit. Ein 55-jähriger Mann aus Detmold wollte den Streit schlichten, kam dabei allerdings zwischen die Fronten. Einer der Jugendlichen trat den Mann gegen die Brust. Während sich die Gruppe in Richtung der Emilienstraße entfernen wollte, folgte der 55-Jährige der Gruppe und wollte sie bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Dabei schlug ihm einer aus der Gruppe eine Glasflasche gegen den Kopf. Das Opfer trug eine Platzwunde davon, die im Klinikum behandelt werden musste. Die Jugendlichen entfernten sich in Richtung der Temdestraße. Insgesamt bestand die Gruppe aus vier Jugendlichen, die mit Steppjacken und Jeans bekleidet waren. Drei der Jungen haben dunkleres Haar. Einer sei eher blond. Alle seien etwa 1,70 m groß. Hinweise zu der Körperverletzung nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

