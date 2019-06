Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Zimmerbrand

Altkreis Norden (ots)

Norden - Zimmerbrand: In Norden kam es in der Koppelstraße zu einem Zimmerbrand. Die Leitstelle wurde am Montag, 24.06.2019, gegen 19.05 Uhr alarmiert. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein Mehrparteienhaus, wobei der Brandort in einem Zimmer direkt unter dem Dach war. Die eingesetzten Wehren löschten den Brand, wobei ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbarhaus verhindert werden konnte. Durch das Feuer entstand hoher Sachschaden, da der gesamte Dachstuhl in Brand geraten war. Personenschäden entstanden zum Glück nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

