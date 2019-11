Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung - Tatverdächtiger hat sich gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Unsere Öffentlichkeitsfahndung vom 11. November 2019, 9.53 Uhr, nach einem Verdächtigen wegen des Verdachts des Diebstahls von Bargeld aus einem Geldautomaten am Neumarkt in der Altstadt nehmen wir hiermit zurück. Am vergangenen Wochenende hat sich der gesuchte Mann, ein 46 Jahre alter Gelsenkirchener, bei der Polizei gestellt und die Tat gestanden. Alle Medien, die die Fahndung elektronisch veröffentlicht haben, werden gebeten, die entsprechenden Bilder zu löschen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: 0209 365 -2013

E-Mail: thomas01.nowaczyk@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell