POL-GE: Auto überschlägt sich bei Unfall - Fahrerin ohne gültige Fahrerlaubnis

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 14. November 2019, kam es um 21.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Horst. Ein 29-jähriger Gelsenkirchener wollte von der Coburger Straße auf die Bottroper Straße in Horst abbiegen. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 25-jährigen Frau. Der Opel Corsa der Frau überschlug sich bei dem Unfall. Verletzt wurde niemand. Bei der Überprüfung der Unfallbeteiligten stellten die Beamten fest, dass die Corsa-Fahrerin keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem lag gegen sie ein Haftbefehl vor. Die Beamten nahmen die Gelsenkirchenerin daraufhin fest und brachten sie ins Polizeigewahrsam. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

