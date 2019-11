Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einladung zum Pressegespräch - 13-Jährige bei Übergriff schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am gestrigen Nachmittag hat die Polizei Gelsenkirchen in einer Pressemitteilung über einen Übergriff auf eine 13-Jährige im Stadtteil Ückendorf berichtet. Die Pressemeldung finden Sie unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/print/4440207-print.html Den aktuellen Stand der Ermittlungsarbeit möchte die Polizei in einem Pressegespräch vorstellen. Dieses findet am heutigen Freitag, 15. November, um 11 Uhr im Polizeipräsidium Gelsenkirchen, Rathausplatz 4, im Sitzungssaal in der ersten Etage, statt. Dazu laden wir interessierte Medienvertreter ein.

