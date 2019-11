Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchte räuberische Erpressung - Polizei sucht Zeugen!

Gelsenkirchen (ots)

Ein 22-jähriger Gelsenkirchener wurde am Donnerstagabend, 14. November 2019, am Bahnhofsvorplatz im Bereich des Verwaltungsgerichtes Opfer einer versuchten räuberischen Erpressung. Gegen 22.35 Uhr wurde der Gelsenkirchener von einer größeren Gruppe junger Männer, circa acht bis zehn Personen, angesprochen. Einer aus der Gruppe fragte zunächst nach einem Feuerzeug und zeigte dann Interesse an der Bekleidung und den hochwertigen Kopfhörern des 22-Jährigen. Plötzlich zog eine zweite männliche Person ein Springmesser aus der Jacke. Der Gelsenkirchener wurde aufgefordert, seine Wertsachen auszuhändigen. Ein 42-jähriger Gelsenkirchener, der den Vorfall beobachtet hatte, eilte dem 22-Jährigen zu Hilfe, woraufhin sich die Gruppe ohne Beute in unbekannte Richtung entfernte. Der Mann der nach den Wertgegenständen fragte, soll circa 18 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Zum Tatzeitpunkt war er gänzlich dunkel gekleidet. Die männliche Person mit dem Messer war deutlich jünger als 18 Jahre und circa 1,50 Meter groß. Nach Angaben des Geschädigten und des Zeugen unterhielt sich die Gruppe untereinander auf Arabisch. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall und/oder den flüchtigen Tätern geben können. Bitte melden Sie sich unter den Rufnummern 0209/365-8112 (KK21) oder -8240 (Kriminalwache).

