POL-RZ: Alkoholisierter Fahrzeugführer fährt mit "Plattfuß" durch Reinbek

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 27. Januar 2020 | Kreis Stormarn - 25.01.2020 - Reinbek

Am 25.01.2020 gegen 23.25 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei mit, dass in der Hermann-Körner-Straße ein Fahrzeug mit zwei platten Reifen fahre, dessen Fahrer einen betrunkenen Eindruck auf sie mache.

Ein weiterer Zeuge meldete sich, der das Fahrzeug ebenfalls gesehen hatte und ihm bis in die Schützenstraße gefolgt war, wo es auf einem Grundstück abgestellt worden sei.

Die Beamten des Polizeirevier Reinbek konnten den fraglichen schwarzen Audi dort antreffen, der mutmaßliche Fahrer stand noch am Fahrzeug. Dieser gab auf Frage zwar an, nicht gefahren zu sein, hatte den Fahrzeugschlüssel jedoch noch in der Hosentasche. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,16 Promille ergab, nahmen die Beamten telefonisch Kontakt zum Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Lübeck auf. Dieser ordnete die Blutprobenentnahme beim mutmaßlichen Fahrer an, welche anschließend beim Polizeirevier Reinbek erfolgte.

Eine Strafanzeige zur Trunkenheit im Verkehr wurde gefertigt und wird beim Polizeirevier Reinbek bearbeitet.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin Staatsanwaltschaft Lübeck

Susanne Diesing, Pressesprecherin Polizeidirektion Ratzeburg Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

