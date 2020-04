Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Nörtershausen - Brand eines Einfamilienhauses in Nörtershausen

Koblenz (ots)

Am 03.04.2020 wurde gegen 00:15 Uhr über Notruf der Brand am einem Dachstuhl eines Einfamilienhauses gemeldet. Die Mitteilerin gab an, dass sie aufgrund eines Stromausfalls und lauten Geräuschen das Haus verlassen und dann festgestellt habe, dass Flammen aus dem Dachstuhl schlugen. Alle Bewohner, das Eigentümerehepaar und die 28-jährige Tochter, konnten das Haus unverletzt verlassen. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu werden am Morgen von der Kriminalpolizei fortgeführt. Zur Absicherung stellte die Feuerwehr Boppard eine Brandwache. Die betroffenen Bewohner wurden zunächst in der Nachbarschaft untergebracht.

